Кучеров повторил результат Ковалёва по голевым передачам в плей-офф НХЛ
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, благодаря чему сделал 55-ю результативную передачу за карьеру в плей-офф. 27-летний нападающий вышел на восьмое место по этому показателю среди российских игроков, повторив результат Алексея Ковалёва.
Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124 передачи в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (106 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Зубов (93 передачи в 164 матчах). Для Кучерова матч с «Далласом» стал 87-м в плей-офф НХЛ.
Кучеров вышел на восьмое место среди российских игроков по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ
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