Кучеров установил российский рекорд по результативным передачам за один плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.



Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, благодаря чему сделал 23-ю результативную передачу в нынешнем плей-офф. 23 передачи за один плей-офф – это лучшее достижение в истории Национальной хоккейной лиги для игроков из России. Кучеров превзошёл достижение Евгения Малкина в победном для его «Питтсбург Пингвинз» плей-офф 2009 года (22 передачи).

Кроме того, это лучший показатель во всей лиге начиная с сезона-1992/1993, когда Уэйн Гретцки («Лос-Анджелес Кингз») и Даг Гилмор («Торонто Мэйпл Лифс») сделали по 25 передач. Кучеров стал 10-м игроком, сделавшим 23 или более передач за один розыгрыш плей-офф. Рекорд принадлежит Гретцки – 31 в сезоне-1987/1988.