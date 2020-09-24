Стэмкос: случившееся сегодня — сбывшаяся мечта, но я продолжаю работать над проблемой

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1) прокомментировал своё возвращение на лёд.
«Случившееся сегодня — сбывшаяся мечта. Я был счастлив разделить этот опыт с партнёрами. Я проделал большую работу, которая была скрыта от посторонних глаз, чтобы вернуться на лёд. Ещё месяц назад казалось, что это невозможно.
Моей задачей было сыграть как можно больше. Но у меня есть определённая проблема, над которой я работаю. Посмотрим, что будет дальше. Сыграю ли я в четвёртом матче? Сейчас очень рано об этом говорить», — сказал Стэмкос на послематчевой пресс-конференции.
Канадский форвард провёл первый матч в нынешнем плей-офф. Стэмкос отыграл всего две минуты и 47 секунд, но успел отметиться заброшенной шайбой и войти в историю Национальной хоккейной лиги.
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