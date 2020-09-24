Кучеров стал восьмым по скорости достижения 90 очков в плей-офф НХЛ среди правых вингеров

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, благодаря чему набрал 90-е и 91-е очки за карьеру в плей-офф. 27-летний нападающий занял восьмое место по скорости достижения 90 очков в плей-офф среди правых вингеров. Рекорд принадлежит Яри Курри, набравшему 90 очков за 61 матч.
Второе место занимает Майк Босси (67 матчей), топ-3 замыкает Гленн Андерсон (73), в пятёрку лучших также входят Ги Лафлёр (75) и Бретт Халл (77). На шестом месте расположился Стив Лармер (83), а седьмым стал Марк Рекки (86). Для Кучерова матч с «Далласом» стал 87-м в плей-офф НХЛ.
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