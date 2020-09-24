Кучеров: чем проще играем, тем большего успеха добиваемся. Надо сделать это ещё два раза

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1).
«Сегодня мы просто придерживались плана на игру, глубоко доставляли шайбу, удачно действовали в форчеке. Чем проще играем, тем большего успеха добиваемся. Но вообще мы хорошо играли все 60 минут. Надо сделать это ещё два раза. Сегодня я чувствовал себя хорошо», – цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.
Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, благодаря чему сделал 23-ю результативную передачу в нынешнем плей-офф. 23 передачи за один плей-офф – это лучшее достижение в истории Национальной хоккейной лиги для игроков из России. Кучеров превзошёл достижение Евгения Малкина в победном для его «Питтсбург Пингвинз» плей-офф 2009 года (22 передачи).
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