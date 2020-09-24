Кучеров стал пятым европейцем, набравшим 30 очков за один плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче. Заброшенная шайба стала для него седьмой в этом плей-офф НХЛ, благодаря чему он прервал шестиматчевую безголевую серию. В активе лучшего бомбардира розыгрыша стало 30 (7+23) очков в 22 матчах. Он стал пятым европейским игроком в истории, набравшим 30 или более очков в одном плей-офф.

Рекорд принадлежит российскому форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (36, 2009). Второе место занимает форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (32, 2018). Топ-3 замыкает выступавший за «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре (31, 1994). Также два раза по 31 очку за плей-офф набирал финский форвард Яри Курри.