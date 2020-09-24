Кучеров стал пятым европейцем, набравшим 30 очков за один плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче. Заброшенная шайба стала для него седьмой в этом плей-офф НХЛ, благодаря чему он прервал шестиматчевую безголевую серию. В активе лучшего бомбардира розыгрыша стало 30 (7+23) очков в 22 матчах. Он стал пятым европейским игроком в истории, набравшим 30 или более очков в одном плей-офф.
Рекорд принадлежит российскому форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (36, 2009). Второе место занимает форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (32, 2018). Топ-3 замыкает выступавший за «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре (31, 1994). Также два раза по 31 очку за плей-офф набирал финский форвард Яри Курри.
- 24 сентября 2020
-
09:34
-
09:09
-
09:00
-
08:31
-
08:17
-
08:05
-
08:00
-
07:31
-
07:20
-
07:11
-
07:05
-
06:51
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:18
-
06:13
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:48
-
05:43
-
05:25
-
04:50
-
04:28
-
03:45
-
03:34
-
03:11
-
02:57
- 23 сентября 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:37
-
23:15
-
22:56
-
22:54