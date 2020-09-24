Худобин: даже не знаю, что с нами случилось. Моя замена — это решение тренера

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал поражение в третьем матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5, 1-2).
«Даже не знаю, что с нами случилось. Завтра поговорим об этом, а пока двигаемся дальше. Не думал о следующих «бэк-ту-бэках», когда меня меняли. Моя замена — это решение тренера. Думаю, тренер решил встряхнуть команду, что-то изменить. Не чувствовал, что мне нужен отдых. Если он решит поставить меня на следующий матч, я буду готов. Если ты вышел играть в финале Кубка Стэнли, то должен быть готов к любой нагрузке», — сказал Худобин на послематчевой пресс-конференции.
Голкипер Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода на Джейка Оттингера. Бен Бишоп отсутствовал в заявке «Даллас» с официальной причиной «не готов играть».
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