Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, в чём сила его команды

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1).
«В начале всё шло по нашему сценарию, однако всё время играть идеально тяжело. Тем более игроки „Далласа“ тоже не лыком шиты, они добавили, и нам пришлось нелегко. Я бы сказал, в перерыве чувствовалось, что ребята собой недовольны. Но в том-то и сила нашей команды — никто не диктует игрокам, что надо найти ответ, они сами всё понимают. Они снова вышли бороться. Характер этих ребят поистине впечатляет.
Удачная игра звена Пойнта? Если вы хотите пройти далеко в плей-офф, лидеры должны вести команду за собой. Но не забывайте, они проводят на льду максимум треть матча. Остальные минуты отходят другим. И каждый из них вносит свой вклад в командный успех», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
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