Хедман — о голе Стэмкоса: потерял шайбу из виду, а потом раз — и она уже в воротах

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1). В первом периоде шведский защитник эффектно ассистировал капитану команды Стивену Стэмкосу, а на старте второго отрезка уже сам реализовал большинство.
«Честно говоря, я даже потерял шайбу из виду, думал, она сейчас будет ходить по зоне «Далласа». А потом раз — и она уже в воротах. В этом весь Стивен. Вы могли видеть реакцию — и на льду, и на скамейке, и наверняка понимаете, что этот гол значит для всех нас. Он наш партнёр, наш лидер, наш друг, и мы все счастливы за него.
Моя статистика? Как уже пару дней назад сказал Кучеров, мы тут не для персональных рекордов. Я счастлив, что забил, но победа команды куда важнее. Наша цель прежняя — выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.
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