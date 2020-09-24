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Стэмкос: Кучеров — лучший игрок в мире

Стэмкос: Кучеров — лучший игрок в мире
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1).

«За этим возвращением стоит тяжёлая и нудная работа по восстановлению, которую мне пришлось проделать. Месяц назад вообще было сложно поверить, что она принесёт какой-то результат. И вы не представляете, как это прекрасно: снова почувствовать себя в игре и иметь шанс на неё повлиять. Чертовски рад, что внёс свою лепту, хоть и сыграл немного.

Понятно, что кое-что меня беспокоит, и я не знаю, смогу ли сыграть ещё. Но эти двое парней (Виктор Хедман и Никита Кучеров. — Прим. «Чемпионата»), которые сидят рядом, невероятные лидеры. Хед поднял свою игру на фантастический уровень, Куч так и просто лучший игрок в мире. Я в любом случае с оптимизмом смотрю на следующую игру», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

Стэмкос: случившееся сегодня — сбывшаяся мечта, но я продолжаю работать над проблемой
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