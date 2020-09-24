Клингберг: в следующем матче «Даллас» намерен сравнять счёт в серии

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5, 1-2).

«Это хоккей, это спорт. Сегодня мы сделали слишком много ошибок. Счёт в серии 1-2, они впереди всего на одну победу. В следующем матче мы намерены сравнять счёт в серии», — сказал Клингберг на послематчевой пресс-конференции.

Статистика Йона Клингберга в плей-офф НХЛ.

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен стал автором второй шайбы «звёзд» в матче. Для финского защитника этот гол стал шестым в нынешнем плей-офф, что является лучшим результатом в истории клуба за один плей-офф среди игроков обороны. Миро превзошёл результат партнёра по команде Джейми Олексяка (пять голов).