Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Оттавы» объяснил решение не продлевать контракт с голкипером Андерсоном

Генменеджер «Оттавы» объяснил решение не продлевать контракт с голкипером Андерсоном
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион высказался касательно ситуации с голкипером Крэйгом Андерсоном.

«Крэйгу стоит отдать должное, это один из лучших обменов, сделанных бывшим генменеджером клуба Брайаном Мюрреем. Это самый успешный вратарь организации. Я бы даже пошёл дальше и сказал, что это лучший голкипер в истории нашего клуба.

Но для нас настало время двигаться в другом направлении. И мы благодарим его за всё, что он сделал. Когда нам пару лет назад удался тот поход («Оттава» вышла в финал конференции в сезоне-2016/2017. – Прим. «Чемпионата»), все знали, что Крэйг был нашим MVP. Жаль, что мы так и не выиграли Кубок с Крэйгом, но он сделал множество прекрасных вещей для этой организации», – цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.

Яшин и Волченков вошли в символическую команду лучших игроков «Оттавы» всех времён
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020