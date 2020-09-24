Генменеджер «Оттавы» объяснил решение не продлевать контракт с голкипером Андерсоном

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион высказался касательно ситуации с голкипером Крэйгом Андерсоном.

«Крэйгу стоит отдать должное, это один из лучших обменов, сделанных бывшим генменеджером клуба Брайаном Мюрреем. Это самый успешный вратарь организации. Я бы даже пошёл дальше и сказал, что это лучший голкипер в истории нашего клуба.

Но для нас настало время двигаться в другом направлении. И мы благодарим его за всё, что он сделал. Когда нам пару лет назад удался тот поход («Оттава» вышла в финал конференции в сезоне-2016/2017. – Прим. «Чемпионата»), все знали, что Крэйг был нашим MVP. Жаль, что мы так и не выиграли Кубок с Крэйгом, но он сделал множество прекрасных вещей для этой организации», – цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.