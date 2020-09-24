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Пойнт: можете представить, насколько выход Стэмкоса на лёд и его гол вдохновили «Тампу»

Пойнт: можете представить, насколько выход Стэмкоса на лёд и его гол вдохновили «Тампу»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал возвращение на лёд нападающего Стивена Стэмкоса в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1).

«Он трудился изо всех сил, чтобы подготовить себя к возвращению. Но даже просто видеть его каждый день, подзаряжаться от него позитивом было для нас очень важно. Можете представить, насколько вдохновил ребят его выход на лёд и этот гол, который он сразу забил», – цитирует Пойнта пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Канадский форвард «молний» Стивен Стэмкос провёл первый матч в нынешнем плей-офф. Капитан «Лайтнинг» отыграл всего две минуты и 47 секунд, но за это время успел отметиться заброшенной шайбой и войти в историю Национальной хоккейной лиги.

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