Гендиректор «Торпедо»: сегодня на лёд выйдут все, кто может играть

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде и сообщил, что матч регулярного чемпионата с «Амуром» состоится 24 сентября, как и было запланировано в календаре.

«Мы находимся в постоянном контакте с Континентальной хоккейной лигой относительно ситуации с заболеваемостью в команде. Мы регулярно проходим тесты. На сегодняшний день, к сожалению, сложилась непростая ситуация. Помимо игроков основного состава болеет практически весь обслуживающий персонал, тренеры и сотрудники офиса. В клубе сложилась ситуация, когда на игру выходит уже четвёртый доктор за неделю, а игрокам элементарно некому наточить коньки.



У нас был выбор: получить техническое поражение или играть теми, кто есть в заявке команды на сезон. Мы решили играть. Сегодня, как на войне, на лёд выйдут все, кто может играть. Нам пришлось вернуть из поездки «Чайку». Кто-то из молодёжной команды сегодня впервые выйдет на лёд в официальном матче. Желаю ребятам проявить себя в КХЛ.



Если ситуация продолжит развиваться подобным образом, не исключаю, что скоро придётся выходить на лёд мне, Дэвиду Немировски, Сандису Озолиньшу, офисным сотрудникам. В это непростое время, обращаюсь к болельщикам. Парням очень нужна ваша поддержка, приходите поддержать команду на трибуны», — сказал Харламов «Чемпионату».