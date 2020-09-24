Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гендиректор «Торпедо»: сегодня на лёд выйдут все, кто может играть

Гендиректор «Торпедо»: сегодня на лёд выйдут все, кто может играть
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде и сообщил, что матч регулярного чемпионата с «Амуром» состоится 24 сентября, как и было запланировано в календаре.

«Мы находимся в постоянном контакте с Континентальной хоккейной лигой относительно ситуации с заболеваемостью в команде. Мы регулярно проходим тесты. На сегодняшний день, к сожалению, сложилась непростая ситуация. Помимо игроков основного состава болеет практически весь обслуживающий персонал, тренеры и сотрудники офиса. В клубе сложилась ситуация, когда на игру выходит уже четвёртый доктор за неделю, а игрокам элементарно некому наточить коньки.

У нас был выбор: получить техническое поражение или играть теми, кто есть в заявке команды на сезон. Мы решили играть. Сегодня, как на войне, на лёд выйдут все, кто может играть. Нам пришлось вернуть из поездки «Чайку». Кто-то из молодёжной команды сегодня впервые выйдет на лёд в официальном матче. Желаю ребятам проявить себя в КХЛ.

Если ситуация продолжит развиваться подобным образом, не исключаю, что скоро придётся выходить на лёд мне, Дэвиду Немировски, Сандису Озолиньшу, офисным сотрудникам. В это непростое время, обращаюсь к болельщикам. Парням очень нужна ваша поддержка, приходите поддержать команду на трибуны», — сказал Харламов «Чемпионату».

Морозов рассказал о ситуации с «Торпедо», «Барысом» и «Йокеритом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020