Гендиректор «Торпедо»: сегодня на лёд выйдут все, кто может играть

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде и сообщил, что матч регулярного чемпионата с «Амуром» состоится 24 сентября, как и было запланировано в календаре.
«Мы находимся в постоянном контакте с Континентальной хоккейной лигой относительно ситуации с заболеваемостью в команде. Мы регулярно проходим тесты. На сегодняшний день, к сожалению, сложилась непростая ситуация. Помимо игроков основного состава болеет практически весь обслуживающий персонал, тренеры и сотрудники офиса. В клубе сложилась ситуация, когда на игру выходит уже четвёртый доктор за неделю, а игрокам элементарно некому наточить коньки.
У нас был выбор: получить техническое поражение или играть теми, кто есть в заявке команды на сезон. Мы решили играть. Сегодня, как на войне, на лёд выйдут все, кто может играть. Нам пришлось вернуть из поездки «Чайку». Кто-то из молодёжной команды сегодня впервые выйдет на лёд в официальном матче. Желаю ребятам проявить себя в КХЛ.
Если ситуация продолжит развиваться подобным образом, не исключаю, что скоро придётся выходить на лёд мне, Дэвиду Немировски, Сандису Озолиньшу, офисным сотрудникам. В это непростое время, обращаюсь к болельщикам. Парням очень нужна ваша поддержка, приходите поддержать команду на трибуны», — сказал Харламов «Чемпионату».
- 24 сентября 2020
-
14:06
-
13:59
-
13:31
-
13:02
-
12:40
-
12:14
-
11:49
-
11:21
-
11:02
-
10:46
-
10:20
-
10:05
-
10:01
-
09:34
-
09:09
-
09:00
-
08:31
-
08:17
-
08:05
-
08:00
-
07:31
-
07:20
-
07:11
-
07:05
-
06:51
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:18
-
06:13
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:48
-
05:43