Шипачёв: «Сочи» — дерзкая команда. В прошлом матче «Салават» дома не смог их обыграть

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».



«Сочи» – неплохая команда. Молодая и дерзкая. В прошлом матче «Салават» дома не смог их обыграть. Важно хорошо вкатиться в игру и начать делать то, что мы умеем.



Как себя чувствуем после четырёхпобед подряд? Хорошо. Победы придают уверенность в своих силах. Мы продолжаем приходить к оптимальной форме, поэтому каждый матч важен не только с турнирной точки зрения», – цитирует Шипачёва пресс-служба московского клуба.

Встреча состоится сегодня, 24 сентября, в Сочи. Начало – в 19:30 по московскому времени. В следующем матче бело-голубые должны были сыграть с рижским «Динамо», но команда Петериса Скудры не сможет выйти на лёд и получит техническое поражение.