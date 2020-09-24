Шипачёв: «Сочи» — дерзкая команда. В прошлом матче «Салават» дома не смог их обыграть

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».
«Сочи» – неплохая команда. Молодая и дерзкая. В прошлом матче «Салават» дома не смог их обыграть. Важно хорошо вкатиться в игру и начать делать то, что мы умеем.
Как себя чувствуем после четырёхпобед подряд? Хорошо. Победы придают уверенность в своих силах. Мы продолжаем приходить к оптимальной форме, поэтому каждый матч важен не только с турнирной точки зрения», – цитирует Шипачёва пресс-служба московского клуба.
Встреча состоится сегодня, 24 сентября, в Сочи. Начало – в 19:30 по московскому времени. В следующем матче бело-голубые должны были сыграть с рижским «Динамо», но команда Петериса Скудры не сможет выйти на лёд и получит техническое поражение.
- 24 сентября 2020
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