Лучший бомбардир КХЛ Хартикайнен пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором»

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Трактор». Команды назвали составы на матч.

У «Салавата Юлаева» встречу пропустят сразу несколько важных игроков команды. Так, с «Трактором» не сыграет лучший бомбардир КХЛ Теэму Хартикайнен, забросивший в нынешнем сезоне 7 шайб. Также на площадку не выйдет форвард Владимир Жарков и капитан команды Григорий Панин.

«Медицинский штаб команды предпринимает все меры для скорейшего возвращения лидеров в строй», — говорится в «твиттере» «Салавата Юлаева».

Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» начнётся в 17:00 мск.

«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ пятое место, набрав 12 очков. «Трактор» располагается на шестом месте с 9 очками.