Лучший бомбардир КХЛ Хартикайнен пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором»

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Трактор». Команды назвали составы на матч.
У «Салавата Юлаева» встречу пропустят сразу несколько важных игроков команды. Так, с «Трактором» не сыграет лучший бомбардир КХЛ Теэму Хартикайнен, забросивший в нынешнем сезоне 7 шайб. Также на площадку не выйдет форвард Владимир Жарков и капитан команды Григорий Панин.
«Медицинский штаб команды предпринимает все меры для скорейшего возвращения лидеров в строй», — говорится в «твиттере» «Салавата Юлаева».
Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» начнётся в 17:00 мск.
«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ пятое место, набрав 12 очков. «Трактор» располагается на шестом месте с 9 очками.
- 24 сентября 2020
-
17:12
-
16:57
-
16:32
-
16:26
-
15:49
-
15:39
-
14:45
-
14:20
-
14:06
-
13:59
-
13:31
-
13:02
-
12:40
-
12:14
-
11:49
-
11:21
-
11:02
-
10:46
-
10:20
-
10:05
-
10:01
-
09:34
-
09:09
-
09:00
-
08:31
-
08:17
-
08:05
-
08:00
-
07:31
-
07:20
-
07:11
-
07:05
-
06:51
-
06:35
-
06:31