Владислав Третьяк: за пять лет в России планируем построить 400 катков

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о планах организации по строительству новых катков в стране.

По словам Третьяка, сейчас в России работает около 600 катков. По их числу на душу населения Россия уступает всем ведущим хоккейным державам.

«Чтобы оставаться в элите мирового хоккея, нам нужен лёд. Мы вышли с предложением к правительству, также с этим вопросом я выступал на совете по спорту при президенте — за пять лет планируем построить 400 катков.

Нам надо продолжать создавать условия для массовых занятий. Если мы не будем развивать это направление, то начнём отставать.

Загруженность катков очень высокая. В стране около 600 катков. Практически все работают до двух часов ночи. Играют и тренируются — детские школы, КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЖХЛ, любители и фигуристы. В стране в буквальном смысле ледовый голод», — цитирует Третьяка «РБК».