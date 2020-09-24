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Олкинуора: переходя в «Металлург», знал, что Кошечкин – легенда лиги

Олкинуора: переходя в «Металлург», знал, что Кошечкин – легенда лиги
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора поделился мнением о конкуренции с Василием Кошечкиным за место в составе. В последних матчах именно Олкинуора занимал место в воротах. До этого вратари по очереди выходили на лёд.

«Конечно, каждый вратарь хочет играть по максимуму. Но, переходя в «Металлург», я знал, кто такой Василий. Он — легенда лиги, один из лучших её голкиперов. Так что мне день за днём необходимо подтверждать свой уровень.

Что пожелаю болельщикам «Металлурга»? Верьте в нас! И мы постараемся сделать так, чтобы вы нами гордились!» — приводит слова Олкинуоры пресс-служба «Металулрга».

До перехода в «Металлург» Олкинуора защищал цвета «Адмирала». На новый сезон КХЛ клуб из Владивостока не заявился из-за финансовых трудностей.

У «Металлурга» самый большой прирост по очкам по сравнению со стартом прошлого сезона КХЛ
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