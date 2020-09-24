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Кравец: каких-то сумасшедших разрывов между командами в КХЛ стало меньше

Кравец: каких-то сумасшедших разрывов между командами в КХЛ стало меньше
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец рассказал о кадровых проблемах команды, а также поделился мнением об эффекте потолка зарплат в КХЛ.

«Мне кажется, любой тренер хочет, чтобы ещё кто-то был в команде. В первой поездке после матча в Казани у нас выбыл из-за травмы Виталий Попов, потом Павел Варфоломеев. А перед второй выездной серией, которая идёт сейчас, получили повреждения Сёмин и Дергачёв. Четыре игрока, на которых мы надеялись, не могут выходить на лед. И это все центральная линия. Что не очень хорошо.

Вроде у нас большой состав, а приходится проводить такие серьёзные перемены. Но надо поблагодарить ребят, которые заменили основных игроков, поддержали команду и выступили на хорошем уровне. При этом всё равно всегда хочется иметь нападающего, способного помочь голами. Думаю, если какие-то варианты будут, Игорь Константинович Варицкий сможет нам помочь с усилением.

Есть ли уже эффект от введения потолка зарплат? Я считаю, что да. Каких-то сумасшедших разрывов между командами, которые были раньше, стало меньше.

Думаю, потолок помог. И матчи стали более упорными», – цитируют Кравца «Известия».

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