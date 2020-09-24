Кравец: каких-то сумасшедших разрывов между командами в КХЛ стало меньше

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец рассказал о кадровых проблемах команды, а также поделился мнением об эффекте потолка зарплат в КХЛ.
«Мне кажется, любой тренер хочет, чтобы ещё кто-то был в команде. В первой поездке после матча в Казани у нас выбыл из-за травмы Виталий Попов, потом Павел Варфоломеев. А перед второй выездной серией, которая идёт сейчас, получили повреждения Сёмин и Дергачёв. Четыре игрока, на которых мы надеялись, не могут выходить на лед. И это все центральная линия. Что не очень хорошо.
Вроде у нас большой состав, а приходится проводить такие серьёзные перемены. Но надо поблагодарить ребят, которые заменили основных игроков, поддержали команду и выступили на хорошем уровне. При этом всё равно всегда хочется иметь нападающего, способного помочь голами. Думаю, если какие-то варианты будут, Игорь Константинович Варицкий сможет нам помочь с усилением.
Есть ли уже эффект от введения потолка зарплат? Я считаю, что да. Каких-то сумасшедших разрывов между командами, которые были раньше, стало меньше.
Думаю, потолок помог. И матчи стали более упорными», – цитируют Кравца «Известия».
- 24 сентября 2020
-
17:12
-
16:57
-
16:32
-
16:26
-
15:49
-
15:39
-
14:45
-
14:20
-
14:06
-
13:59
-
13:31
-
13:02
-
12:40
-
12:14
-
11:49
-
11:21
-
11:02
-
10:46
-
10:20
-
10:05
-
10:01
-
09:34
-
09:09
-
09:00
-
08:31
-
08:17
-
08:05
-
08:00
-
07:31
-
07:20
-
07:11
-
07:05
-
06:51
-
06:35
-
06:31