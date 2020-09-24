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Омский хоккеист погиб в драке с айтишником

Омский хоккеист погиб в драке с айтишником
Хоккей 0

Хоккеист любительской команды «Омск», выступающей в Альтернативной хоккейной лиге, погиб в результате уличной драки, сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, трагедия произошла рядом с кафе «Калинка» в посёлке Новоомский.

Клементьев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с компанией друзей начал приставать к компании молодых ребят, находившихся на улице. За ребят заступился Артём Оргучинский, работающий в сфере IT.

Клементьев атаковал Оргучинского, тот ответил. Айтишник нанёс два удара ногой в голову обидчику, хоккеист скончался на месте. Участник драки признал свою вину, но за него заступились местные жители, обвинившие компанию хоккеиста в провоцировании конфликта. Сейчас делом занимаются следователи.

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