Омский хоккеист погиб в драке с айтишником

Хоккеист любительской команды «Омск», выступающей в Альтернативной хоккейной лиге, погиб в результате уличной драки, сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, трагедия произошла рядом с кафе «Калинка» в посёлке Новоомский.

Клементьев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с компанией друзей начал приставать к компании молодых ребят, находившихся на улице. За ребят заступился Артём Оргучинский, работающий в сфере IT.

Клементьев атаковал Оргучинского, тот ответил. Айтишник нанёс два удара ногой в голову обидчику, хоккеист скончался на месте. Участник драки признал свою вину, но за него заступились местные жители, обвинившие компанию хоккеиста в провоцировании конфликта. Сейчас делом занимаются следователи.