Артюхин забросил первую шайбу с октября 2019 года
В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Витязь». В первом периоде гости забросили две безответные шайбы в ворота соперника, отличились Евгений Артюхин и Джастин Дэнфорт.
37-летний Артюхин забросил первую шайбу в сезоне. Более того, нападающий отличился впервые с 7 октября 2019 года. Тогда он забросил шайбу в ворота рижского «Динамо».
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Металлург» одержал три победы подряд. «Магнитка» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 5 очками находится на седьмом месте на Западе. Подмосковный клуб в пяти последних матчах одержал две победы. Одна из побед была добыта в серии буллитов, а вторая — в овертайме.
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