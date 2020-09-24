Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сошников забросил первую шайбу в сезоне, отличившись в матче с «Трактором»

Сошников забросил первую шайбу в сезоне, отличившись в матче с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Трактор». После двух периодов «Салават» ведёт со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Дмитрий Кугрышев и Никита Сошников. У гостей единственную шайбу забросил Сергей Калинин. Для Сошникова эта шайба стала первой в сезоне. Он отличился во втором периоде, забросив шайбу в ворота соперника при игре в большинстве.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Сошников в нынешнем сезоне проводит шестой матч. Он отдал четыре результативные передачи.

«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ пятое место, набрав 12 очков. «Трактор» располагается на шестом месте с девятью очками.

Лучший бомбардир КХЛ Хартикайнен пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020