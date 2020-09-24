Дубль Сошникова помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Трактор»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» на своём льду обыграл «Трактор» со счётом 3:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыл Дмитрий Кугрышев. В начале второй двадцатиминутки Никита Сошников увеличил преимущество хозяев, эта шайба стала первой в новом сезоне для уфимского бомбардира. Перед вторым перерывом Сергей Калинин сократил отставание «Трактора» в счёте, но Сошников в середине третьего периода оформил дубль и поставил точку.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Трактор».

«Салават Юлаев» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с девятью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице.