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Дубль Сошникова помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Трактор»

Дубль Сошникова помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» на своём льду обыграл «Трактор» со счётом 3:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыл Дмитрий Кугрышев. В начале второй двадцатиминутки Никита Сошников увеличил преимущество хозяев, эта шайба стала первой в новом сезоне для уфимского бомбардира. Перед вторым перерывом Сергей Калинин сократил отставание «Трактора» в счёте, но Сошников в середине третьего периода оформил дубль и поставил точку.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2020, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Кугрышев (Кадейкин, Сошников) – 11:47' (5x4)   2:0 Сошников (Мухамадуллин) – 22:29' (5x4)   2:1 Калинин (Манухов, Пилут) – 39:27' (5x5)   3:1 Сошников (Коледов) – 48:45' (5x5)

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Трактор».

«Салават Юлаев» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с девятью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице.

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