Дубль Дэнфорта принёс «Витязю» гостевую победу в матче с «Металлургом»

Подмосковный «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нанёс поражение «Металлургу». Встреча, проходившая в Магнитогорске, закончилась победой гостей со счётом 4:1.

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Уже на третьей минуте гостей вперёд вывел Евгений Артюхин, забросивший первую шайбу с октября 2019 года. Вскоре отличился Джастин Дэнфорт, удвоивший преимущество «Витязя». В начале второго периода Юхо Ламмикко сократил отставание хозяев в счёте, но затем Дэнфорт оформил дубль, а точку в матче поставил Юрий Паутов.

«Витязь» одержал вторую победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 12 очками находится на пятом месте на Востоке.