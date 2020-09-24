Дубль Дэнфорта принёс «Витязю» гостевую победу в матче с «Металлургом»
Подмосковный «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нанёс поражение «Металлургу». Встреча, проходившая в Магнитогорске, закончилась победой гостей со счётом 4:1.
Уже на третьей минуте гостей вперёд вывел Евгений Артюхин, забросивший первую шайбу с октября 2019 года. Вскоре отличился Джастин Дэнфорт, удвоивший преимущество «Витязя». В начале второго периода Юхо Ламмикко сократил отставание хозяев в счёте, но затем Дэнфорт оформил дубль, а точку в матче поставил Юрий Паутов.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Артюхин (Пыленков, Моисеев) – 02:47' (5x5) 0:2 Дэнфорт (Даугавиньш) – 07:11' (5x4) 1:2 Ламмикко (Плотников) – 25:42' (5x5) 1:3 Дэнфорт (Теденбю, Паутов) – 45:02' (5x5) 1:4 Паутов (Лугин) – 55:59' (5x5)
«Витязь» одержал вторую победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 12 очками находится на пятом месте на Востоке.
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