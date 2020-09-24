Сошников: чувствовал ответственность, ребята-легионеры и Кадейкин хорошо начали сезон

Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча закончилась со счётом 3:1, Сошников стал вором дубля.
«В принципе начали матч здорово, играли по заданию. Каждый играл на команду, хорошо использовали большинство и сделали небольшой задел. Во второй половине второго периода чуть-чуть «подсели», а третий солидно доиграли, по счёту.
Нормально себя чувствую, свежий вышел. Тренировался, готовился. У меня было небольшое повреждение, но была возможность тренироваться, всё хорошо.
Чувствовал ответственность и понимал, что ребята-легионеры очень хорошо начали сезон и Саня Кадейкин тоже. Они вели за собой команду, сейчас их у нас нет, и понимаю, что ответственность будет лежать на мне. Дай Бог, чтобы у нас у всех было всё нормально и все были здоровы», — цитирует Сошникова пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 24 сентября 2020
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