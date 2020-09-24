Дубль Шалунова помог ЦСКА разгромить «Северсталь» в КХЛ
ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уверенно обыграл на своём льду «Северсталь». Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Ещё в первом периоде москвичи забросили две шайбы в ворота соперника, отличились Максим Шалунов и Константин Окулов. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в последней двадцатиминутке москвичи довели счёт до крупного. Шалунов оформил дубль, а ещё по шайбе забросили Артём Блажиевский и Максим Мамин.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (Саморуков, Мамин) – 16:01' (5x5) 2:0 Окулов (Робинсон) – 19:53' (5x5) 3:0 Шалунов (Науменков, Мамин) – 44:56' (5x5) 4:0 Блажиевский (Слепышев) – 47:23' (5x5) 5:0 Мамин (Окулов, Шалунов) – 57:58' (5x5)
ЦСКА набрал 13 очков и догнал в турнирной таблице Западной конференции СКА. Москвичи одержали победы в четырёх из пяти последних матчей. «Северсталь» после этого поражения занимает пятое место, набрав девять очков.
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