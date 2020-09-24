Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Шалунова помог ЦСКА разгромить «Северсталь» в КХЛ

Дубль Шалунова помог ЦСКА разгромить «Северсталь» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уверенно обыграл на своём льду «Северсталь». Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица КХЛ

Ещё в первом периоде москвичи забросили две шайбы в ворота соперника, отличились Максим Шалунов и Константин Окулов. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в последней двадцатиминутке москвичи довели счёт до крупного. Шалунов оформил дубль, а ещё по шайбе забросили Артём Блажиевский и Максим Мамин.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (Саморуков, Мамин) – 16:01' (5x5)   2:0 Окулов (Робинсон) – 19:53' (5x5)   3:0 Шалунов (Науменков, Мамин) – 44:56' (5x5)   4:0 Блажиевский (Слепышев) – 47:23' (5x5)   5:0 Мамин (Окулов, Шалунов) – 57:58' (5x5)

ЦСКА набрал 13 очков и догнал в турнирной таблице Западной конференции СКА. Москвичи одержали победы в четырёх из пяти последних матчей. «Северсталь» после этого поражения занимает пятое место, набрав девять очков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020