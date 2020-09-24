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Разин: ЦСКА был быстрее, сильнее, всё соответствует бюджету команды и положению в обществе

Разин: ЦСКА был быстрее, сильнее, всё соответствует бюджету команды и положению в обществе
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу москвичей.

«Армейцы» были сегодня быстрее, сильнее. Всё соответствует стандартам – бюджет команды, положение в обществе. К сожалению, пока так. Хочется, конечно, прыгнуть выше головы и обыграть. Будем стараться и работать, может, получится. Надо верить в это», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА набрал 13 очков и догнал в турнирной таблице Западной конференции СКА. Москвичи одержали победы в четырёх из пяти последних матчей. «Северсталь» после этого поражения занимает пятое место, набрав девять очков.

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