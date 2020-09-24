Игорь Никитин: поиграли в матче с «Северсталью» в открытый хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча закончилась победой москвичей 5:0.
«Думаю, болельщиками игра понравилась. Поиграли в открытый хоккей. Наш вратарь удачно сыграл, поэтому и победили.
Серьёзное преимущество на вбрасываниях можно объяснить многими компонентами: работа центрального нападающего, работа на подборе. Может быть, в первом периоде мы были заряжены, поэтому быстрее реагировали», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
ЦСКА набрал 13 очков и догнал в турнирной таблице Западной конференции СКА. Москвичи одержали победы в четырёх из пяти последних матчей. «Северсталь» после этого поражения занимает пятое место, набрав девять очков.
- 24 сентября 2020
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