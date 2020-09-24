«Нэшвилл» подписал контракт с Трениным на два года

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл сообщил, что клуб подписал контракт с российским форвардом Яковом Трениным.

Контракт рассчитан на два года на сумму $ 1,45 млн. 23-летний Тренин в сезоне-2019/2020 принял участие в 21 матче и набрал 6 (2+4) очков, заработав девять штрафных минут. В НХЛ он дебютировал 19 октября в матче с «Флоридой Пантерз».

Также в сезоне-2019/2020 он выступал в АХЛ. Там за «Милуоки Адмиралс» Тренин провёл 32 матча и забросил 20 шайб при 15 результативных передачах. В общей сложности в его активе в АХЛ 155 матчей и 87 (40+47) шайб.

С подписанием контракта Тренина поздравил агент Шуми Бабаев.

«Поздравляю Тренина с контрактом с „Предаторз“. Отличный игрок и великолепный человек. Рассчитываем увидеть лучший сезон Якова в НХЛ», — написал Бабаев.