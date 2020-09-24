Окулов: сегодня был наш день. Надо, чтобы так было каждый раз

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился своим мнением о победе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча закончилась со счётом 5:0.

«Хорошая игра, реализовали свои моменты. Вовремя забили голы, и это привело к положительному результату.

Перед матчем мы поговорили с тренерским штабом о том, что неважно, победили или проиграли в предыдущей игре, это был прошедший день. Мы обсудили все проблемы, и сегодня была уже новая игра. Мы хорошо отработали, хоть и был большой перерыв между матчами из-за отменённой игры. Грамотно сыграли, все друг другу помогли. Сегодня был наш день. Надо, чтобы наш день был каждый раз, а для этого нужно работать и помогать друг другу», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.