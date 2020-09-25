Маскот отдыхал на трибуне, Разин спорил с судьёй. Лучшие фото с ЦСКА – «Северсталь»

24 сентрября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уверенно обыграл «Северсталь». Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Ещё в первом периоде москвичи забросили две шайбы в ворота соперника, отличились Максим Шалунов и Константин Окулов. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в последней двадцатиминутке москвичи довели счёт до крупного. Шалунов оформил дубль, а ещё по шайбе забросили Артём Блажиевский и Максим Мамин.
ЦСКА набрал 13 очков и догнал в турнирной таблице Западной конференции СКА. Москвичи одержали победы в четырёх из пяти последних матчей. «Северсталь» после этого поражения занимает пятое место, набрав девять очков.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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