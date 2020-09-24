Голкипер «Витязя» Тодыков: иногда, бывает, тоска находит, когда ждёшь шанса в КХЛ

Голкипер «Витязя» Антон Тодыков, вышедший в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» впервые на лёд в нынешнем сезоне, прокомментировал результат матча. «Витязь» победил со счётом 4:1.
«Команда вышла заряженная на игру. Потрясающая самоотдача, прессинговали на каждом участке поля, ложились под шайбу, выполняли тренерскую установку. Из этих маленьких компонентов сложился наш большой результат. Игра в день рождения, о которой знал заранее? Любой профессионал должен готовиться к своей следующей игре, независимо, когда она произойдёт. Хорошо, что знал заранее, что сыграю с «Магниткой». Пропущенные матчи никак не влияли на подготовку к этой игре.
Тяжело ли ждать этого шанса вновь сыграть в КХЛ? Иногда, бывает, тоска находит в определённые моменты. Но эти мысли нельзя запускать глубоко. Мыслишь позитивно — готовишься к следующему матчу, а где он будет, когда и в какой лиге — не моего ума дело», — цитирует Тодыкова пресс-служба КХЛ.
- 24 сентября 2020
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