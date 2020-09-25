Флёри: хочу завершить карьеру в «Вегасе», но команде придётся принять непростые решения

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри заявил, что хотел бы остаться в команде даже в том случае, если Робин Ленер подпишет многолетний контракт.
«Мы отлично ладим с Робином. Я думаю, что всё будет в порядке. Я всё ещё люблю играть в хоккей. Я бы не хотел быть вторым вратарём, но я буду усердно тренироваться, стараться хорошо играть и надеяться на игровую практику. Но это всегда будет прерогативой тренера. Что случится, то и случится. И это нормально. Я лишь постараюсь приехать в тренировочный лагерь в хорошей форме, а там будет видно.
Не знаю, что ждёт меня в будущем, но мне нравилось каждое мгновение здесь. Эта команда очень много для меня значит, а город был ко мне очень добр. Болельщики и владелец клуба просто замечательные. Это прекрасная команда. Когда я сюда пришёл, то думал, что, может быть, тут можно закончить свою карьеру. Я хотел завершить карьеру тут.
Разговоры с руководством прошли нормально. Но неясного по-прежнему много. Каждой команде сейчас непросто, потому что приходится решать вопросы с потолком зарплат, который останется неизменным на протяжении нескольких лет. Наша команда с трудом в него вписывается, поэтому им придётся принять ряд непростых решений. Посмотрим. Если честно, я не знаю. Случиться может всякое, в том числе и ничего. Поэтому они – боссы и принимают сложные решения. Я понимаю экономическую сторону хоккея, и что мне, возможно, придётся переезжать. Но именно поэтому им приходится принимать решения», – цитирует Флёри пресс-служба НХЛ.
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