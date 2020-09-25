Боунесс: «Даллас» должен оказать Худобину больше помощи и поддержки

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился ожиданиями от четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-2 в серии), отдельно отметив важность российского голкипера Антона Худобина.

«Мы должны сыграть лучше перед ним. Он был надёжен, он был стойким, он делал всё то, чего вы ждёте от вратаря. Он давал нам шанс на победу. Так что ему не нужно ничего делать лучше, ему не нужно делать ничего другого. Ему просто нужно продолжать делать то, что он делает.

С точки зрения нашей команды, мы должны оказать ему больше помощи и поддержки. И мы не должны позволять сопернику так легко играть против нас и забивать лёгкие голы», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.