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Хабибулин: Аскаров контролирует шайбу лучше всех в КХЛ, а ногами работает, как Василевский

Хабибулин: Аскаров контролирует шайбу лучше всех в КХЛ, а ногами работает, как Василевский
Хоккей / НХЛ 0

Обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин поделился мнением о вратаре СКА Ярославе Аскарове, с которым работал в молодёжной сборной России.

«У него отличные габариты, для своего возраста он очень взрывной, он очень гибкий, и я бы даже сказал, что сейчас он контролирует шайбу лучше кого-либо в КХЛ. Причём он этого не боится, что просто здорово. Я не очень люблю сравнения, но ногами он работает, как Василевский. Также когда ты с ним говоришь и что-то показываешь, видно, что он открыт к новым вещам. Он быстро всё схватывает, так что его легко тренировать. У него светлая голова, и он обладает полным набором умений, чтобы быть звездой в НХЛ».

Отметим, что если Аскаров будет выбран на драфте НХЛ-2020 под 11-м номером или выше, то побьёт рекорд Андрея Василевского для российских вратарей. В 2012 году «Тампа» задрафтовала Андрея под 12-м номером.

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