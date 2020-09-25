«Нефтехимик» в «Твиттере»: мы на арене в Ярославле

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила, что команда Валерия Буцаева прибыла в Ярославль на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Локомотивом», который запланирован на 25 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.

Соответствующее фото было опубликовано в «твиттере» нижнекамского клуба. «Мы на арене в Ярославле», — говорится в сообщении пресс-службы «волков».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Нефтехимика».

Напомним, что ранее «Локомотив» отказался от проведения матча с «Куньлунь Ред Стар», получив техническое поражение за неявку на встречу. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» также засчитают технические поражения. При этом на данный момент пресс-служба «железнодорожников» не подтвердила участие команды в матче с «Нефтехимиком».

Морозов: в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» засчитают технические поражения