Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» в «Твиттере»: мы на арене в Ярославле

«Нефтехимик» в «Твиттере»: мы на арене в Ярославле
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила, что команда Валерия Буцаева прибыла в Ярославль на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Локомотивом», который запланирован на 25 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.

Соответствующее фото было опубликовано в «твиттере» нижнекамского клуба. «Мы на арене в Ярославле», — говорится в сообщении пресс-службы «волков».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Нефтехимика».

Напомним, что ранее «Локомотив» отказался от проведения матча с «Куньлунь Ред Стар», получив техническое поражение за неявку на встречу. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» также засчитают технические поражения. При этом на данный момент пресс-служба «железнодорожников» не подтвердила участие команды в матче с «Нефтехимиком».

Морозов: в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» засчитают технические поражения
Технарь «Локомотива» — урок для российских клубов. У КХЛ нет причин останавливать сезон
К ковидным проблемам все должны были быть готовы, и ничего страшного сейчас не происходит.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020