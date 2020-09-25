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Малкин выступил с яркой речью на вечеринке в честь дня рождения Овечкина

Малкин выступил с яркой речью на вечеринке в честь дня рождения Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выступил с яркой речью на вечеринке в честь дня рождения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 17 сентября Овечкину исполнилось 35 лет. Накануне состоялась специальная вечеринка, на которую были приглашены многие звёзды.

«Я сидел и вспомнил одну историю, которую ты, наверное, не помнишь. Сейчас будет немного хоккейного жаргона. Кто-то не поймёт, но главное, чтобы Ови понял. Нам было то ли 16, то ли 17 лет, и мы вроде бы играли юниорском чемпионате мира в Ярославле. Мы тогда были ещё молодые и красивые. Ну я по крайней мере.

В общем, играли мы тогда в одном звене. Первое вбрасывание, которое я как обычно проиграл, и дальше краем глаза вижу, как слева ракета бежит в угол, «убивает» защитника соперника, скидывает шайбу нашему защитнику, и дальше Ови уже на пятаке, борется с другим соперником, что-то пихает судье, а я стою на одном месте и движения ещё сделать не успел. И тогда я понял, какой огонь горит внутри этого человека. Сейчас ему 35 лет, и совершенно ничего не изменилось. Желаю, чтобы этот огонь горел в тебе всегда», – сказал Малкин.

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