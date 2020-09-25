Пресс-служба «Локомотива»: ждëм результатов последних тестов, после них всё станет ясно

Пресс-служба «Локомотива» объяснила болельщикам команды, почему на данный момент не продаются билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», который запланирован на 25 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Потому что ещё неизвестно, состоится ли матч. Ждëм результатов последних тестов, после которых всё станет ясно», — сказано в официальной группе ярославского клуба во «ВКонтакте».
Напомним, что ранее «Локомотив» отказался от проведения матча с «Куньлунь Ред Стар», получив техническое поражение за неявку на встречу. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» также засчитают технические поражения. При этом команда Вячеслава Буцаева уже прибыла в Ярославль и готовится к проведению матча.
- 25 сентября 2020
-
11:15
-
11:01
-
10:36
-
10:20
-
10:01
-
09:44
-
09:40
-
09:21
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:05
- 24 сентября 2020
-
23:46
-
23:27
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:21
-
22:15
-
22:06
-
21:55
-
21:46
-
21:41
-
21:20
-
21:14
-
20:55
-
20:31
-
20:09
-
19:32
-
19:19
-
19:06
-
18:41
-
18:35
-
18:04
-
17:56