Пресс-служба «Локомотива»: ждëм результатов последних тестов, после них всё станет ясно

Пресс-служба «Локомотива» объяснила болельщикам команды, почему на данный момент не продаются билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», который запланирован на 25 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Потому что ещё неизвестно, состоится ли матч. Ждëм результатов последних тестов, после которых всё станет ясно», — сказано в официальной группе ярославского клуба во «ВКонтакте».

Напомним, что ранее «Локомотив» отказался от проведения матча с «Куньлунь Ред Стар», получив техническое поражение за неявку на встречу. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» также засчитают технические поражения. При этом команда Вячеслава Буцаева уже прибыла в Ярославль и готовится к проведению матча.