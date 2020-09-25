Рутерфорд: Хёрнквист — один из самых характерных игроков в НХЛ, нам будет его не хватать

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал обмен форварда Патрика Хёрнквиста во «Флориду Пантерз» на защитника Майка Мэтисона и нападающего Колтона Сивиура.
«Принять такое решение было нелегко. Нет никаких сомнений в том, что нам будет не хватать Патрика и его лидерских качеств. В нашей лиге это один из самых характерных игроков, когда речь заходит о лидерстве. Именно поэтому «Флорида» хотела заполучить его. Они хотят изменить свою культуру, ситуация похожа на ту, когда я впервые пришел в «Питтсбург» в 2014 году.
Мэтисон играет именно так, как нам нравится. У него отличное катание, хороший бросок. Я чувствую, что он очень хорошо впишется в нашу систему. Что касается Сивиура, то, по словам Рутерфорда, клуб ожидает от него помощи при игре в меньшинстве. В «Пантерз» он был одним из основных игроков спецбригады», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.
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