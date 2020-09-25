Михеев — о новом контракте с «Торонто»: вопрос не в деньгах. Все стремятся попасть в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев ответил на вопросы относительно своего будущего. Срок действующего соглашения россиянина рассчитан до конца нынешнего сезона. 9 октября он станет ограниченно свободным агентом.
«Мы разговариваем. Пока ведём переговоры. Я повторюсь, мне очень нравится в Торонто. Не всегда же деньги всё решают. Мы хотим найти точки соприкосновения с клубом по всем вопросам. Вопрос не в деньгах. НХЛ есть НХЛ. Все туда стремятся попасть. Это лучшая лига мира на данный момент. Лучшие игроки выступают там. В Северной Америке ты быстрее растёшь как хоккеист. Мой приоритет — это НХЛ? Да», — цитирует Михеева Sport24.
Ранее генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас высказался о продлении контрактов с канадским защитником Трэвисом Дермоттом и российским нападающим Михеевым.
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