Третьяк: сделаем всё, чтобы чемпионат мира прошёл в Беларуси

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пообещал приложить все усилия, чтобы сохранить за Беларусью право проведения чемпионата мира 2021 года, а также поделился мнением о проведении этапов Евротура в нынешнем сезоне.

«Сохранит ли Беларусь чемпионат мира? Пока ИИХФ рассматривает этот вопрос. Мы сделаем всё, чтобы часть турнира, как и планировалось, прошла в Беларуси.

Евротуры проводятся в так называемые международные брейки, и переносить их не планируется — у всех европейских лиг календари составлены соответствующим образом. Поэтому у нас всё по плану, готовимся к Евротуру, как обычно. Для всех федераций присутствие сборной России на турнирах важно. Речь не только о Евротуре. Существуют соревнования, где выступают сборные Швейцарии, Германии, Словакии и олимпийская команда России, а также молодёжные, юниорские и женские турниры. Российская сборная везде вызывает высокий интерес. Не стоит забывать, что федерации — общественные организации, они зависят от спонсоров, телевидения, рекламы.

И самое главное — на этих турнирах мы смотрим кандидатов в главную команду страны. Через национальную сборную проходят 60-70 человек. Мы возим на Евротур много молодёжи, ребята получают международный опыт. Сейчас для нас главное — соревнования. Со зрителями, без зрителей, в текущей ситуации не так важно», — цитирует Третьяка «РБК-Спорт».