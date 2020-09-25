Тертышный — об обмене из «Трактора»: казалось, всё идёт хорошо, уровню соответствую, но…

Нападающий Никита Тертышный прокомментировал обмен из «Трактора» в «Югру».



«Я огорчился, что не смог завоевать твёрдое место в основном составе родного «Трактора», но очень обрадовался переходу в «Югру». Мне в Ханты-Мансийске понравилось в прошлом сезоне – и в хоккейном плане, и в человеческом. В «Югре» профессиональная и одновременно тёплая атмосфера, чувствую доверие со стороны тренерского штаба.

Вместе с «Челметом» находился в Самаре на матче регулярного чемпионата ВХЛ. Позвонил генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев, сказал, что обмен только что завершён и мне пора возвращаться. На сборах работал в третьем звене с Игорем Полыгаловым и Ярославом Косовым, потом меня подключали к легионерам – центрфорварду Лукашу Седлаку и правому крайнему Понтусу Обергу. Казалось, всё идёт хорошо, уровню соответствую, но...» — цитирует Тертышного Russia-Hockey.