«Торпедо» экстренно отозвало Кизимова, Михасёнка и Шульгу из ВХЛ

«Торпедо» вернуло форвардов Семёна Кизимова и Владимира Михасёнка, а также защитника Ивана Шульгу из «Лады», сообщается в официальном «твиттере» клуба ВХЛ.
«В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в «Торпедо» из Тольятти были экстренно отозваны командированные хоккеисты: защитник Иван Шульга, нападающие Семён Кизимов и Владимир Михасёнок», – говорится в сообщении пресс-службы «Лады».
Кизимов и Михасёнок в нынешнем сезоне провели по два матча в КХЛ за «Торпедо». На счету Михасёнка также две встречи за «Ладу», в которых он отметился одной шайбой. Шульга в двух матчах ВХЛ не отметился результативными действиями.
Ранее стало известно, что у нижегородцев заболели восемь представителей команды. Большая часть игроков была помещена на карантин.
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