Третьяк: сейчас тренеры — слабое звено российского хоккея

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что в российском хоккее существует проблема со специалистами.



«Сейчас тренеры — слабое звено российского хоккея. Почему? Потому что не всегда молодым специалистам дают возможность быть главными. Федерация старается привлекать такие кадры. Молодым надо давать возможность для роста. Мы регулярно проводим семинары, посылаем тренеров за границу на мероприятия ИИХФ. Работа ведётся. Ещё одна проблема — отток молодых хоккеистов не только в Канаду и США, но и в другие страны. Вопрос стоит остро.



Как его решать? Есть ВХЛ, есть МХЛ. Хотим сделать ещё и юниорскую лигу до 18 лет. Как и молодым тренерам, хоккеистам нужно дать возможность раскрыться, потому что каждый спортсмен реализует потенциал в разное время. Под потолком зарплат КХЛ не учитываются зарплаты игроков до 20 лет — это тоже хорошо. Ведётся большая каждодневная работа. И если игрок намерен уехать, он должен оплатить потраченные на него средства, помочь школе, которая его воспитала, тренерам. Именно об этом идёт речь в законопроекте о компенсациях», — цитирует Третьяка «РБК-Спорт».

Третьяк: сделаем всё, чтобы чемпионат мира прошёл в Беларуси