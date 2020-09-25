Источник: КХЛ заблокировала перенос матча СКА и «Ак Барса», несмотря на согласие клубов

Континентальная хоккейная лига заблокировала перенос матча регулярного чемпионата между СКА и «Ак Барсом», который должен пройти сегодня, 25 сентября, в Санкт-Петербурге, утверждает «Спорт Бизнес Online».

Отмечается, что несколько дней назад «армейцы» уведомили казанский клуб о своих планах, поскольку для переноса игры необходимо получить согласие второй стороны. «Ак Барс» взял время на раздумье. Сначала в казанском клубе решили, что нужно играть и проблемы соперника их не должны касаться. Но позже, получив одобрение от высшего руководства клуба, решили пойти навстречу СКА. Встречу могли перенести на начало ноября, когда в календаре КХЛ запланирована пауза на Евротур.

По данным издания, «Ак Барс» накануне уведомил о своём решении СКА и КХЛ. Но тут вмешалась сама лига, которая в устной форме предупредила, что против переноса встречу. В итоге накануне днём казанская команда вылетела в Санкт-Петербург, где сегодня сыграет с «армейцами».