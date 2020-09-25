Игорь Григоренко: россияне «Салавата» доказали, что могут брать на себя роль лидеров

Чемпион России–2008, обладатель Кубка Гагарина–2011 Игорь Григоренко оценил игру «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ с “Трактором” (3:1).



«Меня не удивила победа над “Трактором”. Это была хорошая игра. Ребята хорошо настроились и сыграли так, как и должны были сыграть, пусть даже и без лидеров. Российские ребята должны брать на себя роль лидеров, независимо от того, есть иностранцы в составе или нет. Они должны тащить команду и показывать тот хоккей, который должны показывать, а не подстраиваться под легионеров и играть вторым номером. И вчера они показали, что могут это делать.



Сошников с Кадейкиным вчера неплохо смотрелись. Им нужно и дальше выходить с таким настроем. Я думаю, что Лямся оставит их вместе и они будут дальше играть. Кадейкин и в том году приносил большую пользу команде, что в большинстве, что в меньшинстве. И в этом году он продолжает это делать. Молодец. Кадейкин сильно преобразился в “Салавате” и сейчас стабильно набирает очки», — сказал Григоренко в интервью “Чемпионату”.