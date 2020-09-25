Матч «Локомотива» и «Нефтехимика» состоится 25 сентября. Хозяева соберут состав на встречу

Матч «Локомотив» — «Нефтехимик» состоится, как и было запланировано ранее, сегодня, 25 сентября, в УКРК «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30, сообщается на официальном сайте ярославского клуба.
«Ранее ХК «Локомотив» информировал о сложной эпидемиологической обстановке, сложившейся в главной команде клуба. Все последние дни игроки и тренеры проходили тестирование, находились под пристальным вниманием медиков. Одновременно с этим клубом была проведена скрупулёзная работа по формированию состава с учётом всех факторов, влияющих на данную ситуацию.
Ещё раз подчёркиваем, что главным приоритетом для нас было и остаётся сохранение здоровья всех участников матча. По результатам контрольного тестирования и после многочисленных консультаций ХК «Локомотив» счёл возможным сформировать игровой состав, который на данном этапе продолжит выступление в чемпионате КХЛ», — сказано в официальном заявлении „Локомотива“.
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