Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Ак Барсом»
Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», утверждает ТАСС со ссылкой на свой источник.
В матче с новосибирской «Сибирью» (1:4), который прошёл 23 сентября, Ротенберг находился на тренерском мостике СКА в качестве главы штаба, а обязанности главного тренера исполнял Андрей Козырев. Главный тренер СКА Валерий Брагин продолжает отсутствовать на тренерском мостике команды из-за подозрения на коронавирус.
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 13 очками в активе после девяти матчей. «Ак Барс» идёт четвёртым на Востоке с 14 очками в восьми встречах.
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