«Спартак» заключил пробный контракт с Никитой Пивцакиным
«Спартак» заключил пробный контракт с Никитой Пивцакиным, сообщается в официальном телеграм-канале московского клуба.
29-летний защитник в общей сложности сыграл в КХЛ 526 матчей, выступая за «Авангард», ЦСКА и магнитогорский «Металлург». На его счету 107 (33+74) очков при показателе полезности «+24». Отмечается, что в самое ближайшее время хоккеист присоединится к «Спартаку».
Текущая серия поражения красно-белых составляет четыре матча. 20 сентября команда Олега Знарка проиграла на выезде в московском дерби «Динамо» со счётом 0:5. Ранее красно-белые на домашнем льду проиграли минскому «Динамо» (3:4 ОТ), «Трактору» (1:2) и СКА (0:2). Завтра, 26 сентября, москвичи в «Парке Легенд» примут «Амур».
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