Плющев: СКА с честью выходит из непростой ситуации благодаря отлаженной работе системы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поддержал решение руководства СКА в связи с эпидемией в команде выставлять на матчи КХЛ молодёжный состав. Напомним, что в матче с «Сибирью» «армейцы» стали самой молодой командой в истории КХЛ — средний возраст не превышал 21 год. Сегодня СКА предстоит встретиться с «Ак Барсом».



«О том, что у СКА случилась вспышка коронавируса и часть игроков оказались изолированными, известно уже несколько дней. «Армейцы» вынуждены были играть с «Сибирью» полумолодёжным составом. Нужно отдать должное ребятам, которые бились, полностью отдавались игре, но в итоге, хоть и не смогли добиться положительного результата, сказался опыт новосибирцев. Тем не менее этот шаг руководства «армейского» клуба заслуживает уважения. Оно не стало обращаться в КХЛ с просьбой о переносе матчей, как это делали представители некоторых других клубов.



«Армейцы» не лишили хоккея болельщиков. Они попали в очень непростую ситуацию, но клуб из неё выходит с честью — благодаря отлаженной работе системы, длинной «скамейке» (если брать в расчёт клубы системы СКА в ВХЛ и МХЛ), молодёжь получит бесценный опыт выступления в КХЛ. Да, не досчитается команда нескольких очков на финише, но тем самым подтверждает правильность курса на подготовку своего достойного резерва», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».

Источник: КХЛ заблокировала перенос матча СКА и «Ак Барса», несмотря на согласие клубов